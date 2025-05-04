На выборах в Румынии лидирует ультраправый кандидат

За второе место борются политики с более проукраинской позицией

Джордже Симион (Фото: Robert Ghement / EPA)

В первом туре президентских выборов в Румынии побеждает ультраправый кандидат Джордже Симион с более чем 40%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны после обработки 87,90% протоколов. Экзитполы также говорят о победе этого кандидата, но с меньшим отрывом.

По данным ЦИК, у Симиона 40,21%, за второе место борются кандидат правящей коалиции Крин Антонеску с 21,19% и Никусор Дан, независимый кандидат, мэр столицы Румынии Бухареста, который имеет 19,22%.

Накануне румынский телеканал Antena 3 CNN опубликовал результаты опросов. Симион имеет 33,3%, Антонеску – 22,8%, а Дан – 21%, заявляет агентство CURS по состоянию на 21:00 (в Румынии сейчас такой же часовой пояс, что и в Украине).

Симион имеет 33,3%, Антонеску – 22,8%, а Дан – 21%, заявляет CURS по состоянию на 21:00 (в Румынии сейчас такой же часовой пояс, что и в Украине).

Avangarde на 20:00 сообщал, что у Симиона 30% поддержки, далее следуют Антонесу и Дан с одинаковым результатом в 23%.

Что румынские кандидаты говорили об Украине?

Фаворит гонки Симион выступает против оказания военной помощи Украине и критикует руководство Евросоюза. В то же время он поддерживает президента США Дональда Трампа. В преддверии выборов он заявлял, что Россия "не является серьезной угрозой для НАТО".

У Антонеску более проукраинская позиция: в случае своей победы политик обещал продолжать поддерживать Украину "логистически и политически", но в то же время он против отправления румынских миротворцев.

Крин Антонеску (Фото: Robert Ghement / EPA)

Дан также выступает за продолжение поддержки Украины.

"Я хочу подчеркнуть, что война в Украине имеет решающее значение для безопасности Румынии и Молдовы", – заявлял политик в интервью агентству Reuters.

Никусор Дан (Фото: Robert Ghement / EPA)

Следующий тур выборов должен пройти 18 мая.