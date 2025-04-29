Российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии во время атаки на Украину

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 29 апреля один из российских беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

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В ведомстве утверждают, что российские войска совершили серию дроновых ударов по гражданским объектам и объектам портовой инфраструктуры в Украине вблизи границы с Румынией.

Поэтому в 23:20 28 апреля в уезде Тулча объявили воздушную тревогу и через систему RO-ALERT для северо-восточной части региона разослали предупреждение населению.

Два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии и два истребителя Eurofighter ВВС Италии поднялись в воздух, чтобы наблюдать и охранять воздушное пространство.

Воздушная тревога снята во вторник, 29 апреля, около 04:50, после чего истребители вернулись на авиабазы дислокации.

В Минобороны страны отметили, что румынская система радиолокационного наблюдения указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников могла пересечь на очень короткий промежуток времени национальное воздушное пространство на глубине до 500 метров в районе примерно в восьми километрах к востоку от села К. А. Росетти в уезде Тулча.

Последний контакт с этой воздушной целью обнаружен на территории Украины, сообщили военные.

В ведомстве добавили, что военные проведут исследования в районах, где существует риск падения обломков дронов, и продолжат миссии по наблюдению за воздушным пространством.

27 февраля 2025 года Сенат Румынии одобрил законопроект, позволяющий сбивать несанкционированные дроны, нарушающие воздушное пространство Румынии.

В марте Залужный рассказал, что Румыния просила его не рассказывать о падении российских дронов на ее территории.