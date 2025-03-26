Залужный рассказал, что Румыния просила его молчать о падении дронов на ее территории
Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что Румыния просила его не рассказывать о падении российских дронов на ее территории. Об этом он заявил во время общения со студентами во Львове.
По его словам, балтийские страны скептически относятся к эффективности пятой статьи НАТО, предполагающей, что нападение на одну из стран Альянса будет означать нападение на весь Альянс.
"Они понимают, что нет никакой пятой статьи, и никогда не было. Польша это понимает, куда периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонит мне и говорит "молчи". Ну упали два "шахеда" в порт, почему вы молчите?" А потом звонит и говорит: "Ты зачем включил эти ваши РЭБ, они [российские дроны] полетели к нам". "Так сбивайте. У вас сорок F-16 стоит", – говорю", – рассказал он.
- Во время полномасштабной войны российские дроны неоднократно падали на территории РФ. Последний такой инцидент был в ночь на 1 марта, когда Россия атаковала Украину 154 дронами разных типов.
- 3 февраля на юге Молдовы вблизи границы с Украиной полицейские обнаружили два российских ударных беспилотника.
- 27 февраля Сенат Румынии одобрил законопроект, позволяющий сбивать несанкционированные дроны, нарушающие воздушное пространство Румынии.