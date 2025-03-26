Залужний розповів, що Румунія просила його мовчати щодо падіння дронів на її території

Валерій Залужний (Фото: Telegram/Залужний)

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що Румунія просила його не розповідати про падіння російських дронів на її території. Про це він заявив під час спілкування зі студентами у Львові.

За його словами, балтійські країни скептично ставляться до ефективності п'ятої статті НАТО, яка передбачає, що напад на одну з країн Альянсу означатиме напад на весь Альянс.

"Вони розуміють, що немає ніякої п'ятої статті, і ніколи не було. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія взагалі все розуміє, тільки мовчить. І інколи телефонує мені й каже "мовчи". Ну впали два "шахеди" в порт, чому ви мовчите? А потім телефонує і каже: "Ти нащо включив ці ваші РЕБ, вони [російські дрони] полетіли до нас". "То збивайте. У вас сорок F-16 стоїть", — кажу", – розповів він.