Україна посилює контроль на кордоні з Угорщиною та Румунією
У Закарпатській області посилили контроль за українським кордоном з Румунією та Угорщиною. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні.
Під час патрулювання військовослужбовці ДПСУ будуть використовувати сучасні авто та спеціальну техніку, безпілотну та пілотовану авіацію та інші спецзасоби.
"Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози", – зазначили у ДПСУ.
- 22 грудня 2024 року було зафіксовано рекордний пасажиропотік за останні роки. За добу за кордон виїхали 150 000 українців.
- 10 лютого у ДПСУ повідомляли, що з літа спроб незаконно втекти з України поменшало майже вдвічі.