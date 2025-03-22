Україна посилює контроль на кордоні з Угорщиною та Румунією
Прикордонники (Фото: ДПСУ)

У Закарпатській області посилили контроль за українським кордоном з Румунією та Угорщиною. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні.

Під час патрулювання військовослужбовці ДПСУ будуть використовувати сучасні авто та спеціальну техніку, безпілотну та пілотовану авіацію та інші спецзасоби.

"Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози", – зазначили у ДПСУ.

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