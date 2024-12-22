Рекордний пасажиропотік за останні роки: 150 000 українців виїхали за кордон за добу
Прикордонники зафіксували рекорд з перетину кордону українцями за останні роки. Протягом минулої доби з України виїхали 150 000 людей, повідомила Держприкордонслужба.
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"Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 000 громадян – це один із найвищих показників за останні роки", – йдеться у дописі.
Прикордонники зазначили, що пасажиропотік зріс на всіх напрямках, але найбільше людей перетинає кордон на пунктах пропуску з Польщею.
Водночас немає значної різниці між в’їздом в Україну та виїздом з неї, заявили у ДПСУ. Щодня кордон перетинають у середньому по 75 000 осіб в обидва напрямки.
- 15 жовтня 2024 року міністр культури Точицький заявив, що кожен п'ятий культурний діяч, який виїжджає за кордон із відповідним дозволом від Мінкульту, не повертається в Україну.