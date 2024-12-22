Рекордный пассажиропоток за последние годы: 150 000 украинцев выехали за границу за сутки

Ежедневно границу пересекают в среднем по 75 000 человек в оба направления, подчеркнули в ГПСУ

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Пограничники зафиксировали рекорд по пересечению границы украинцами за последние годы. За прошедшие сутки из Украины выехали 150 000 человек, сообщила Госпогранслужба.

"Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки его пересекли 150 000 граждан – это один из самых высоких показателей за последние годы", – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что пассажиропоток вырос по всем направлениям, но больше всего людей пересекает границу на пунктах пропуска с Польшей.

При этом нет значительных различий между въездом в Украину и выездом из нее, заявили в ГПСУ. Ежедневно границу пересекают в среднем по 75 000 человек в оба направления.

15 октября 2024 года министр культуры Точицкий заявил, что каждый пятый культурный деятель, выезжающий за границу с соответствующим разрешением от Минкульта, не возвращается в Украину.