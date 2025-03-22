Украина усиливает контроль на границе с Венгрией и Румынией

Отмечается, что эта мера позволит более эффективно противодействовать правонарушениям

Пограничники (Фото: ГПСУ)

В Закарпатской области усилили контроль за украинской границей с Румынией и Венгрией. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Отмечается, что пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе.

Во время патрулирования военнослужащие ГПСУ будут использовать современные автомобили и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию и другие спецсредства.

"Это позволит более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы", – отметили в ГПСУ.