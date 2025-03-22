Украина усиливает контроль на границе с Венгрией и Румынией
В Закарпатской области усилили контроль за украинской границей с Румынией и Венгрией. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе.
Во время патрулирования военнослужащие ГПСУ будут использовать современные автомобили и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию и другие спецсредства.
"Это позволит более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы", – отметили в ГПСУ.
- 22 декабря 2024 года был зафиксирован рекордный пассажиропоток за последние годы. За сутки за границу уехали 150 000 украинцев.
- 10 февраля в ГПСУ сообщали, что с лета попыток незаконно бежать из Украины стало меньше почти вдвое.