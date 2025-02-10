С лета попыток незаконно бежать из Украины стало почти вдвое меньше

В ГПСУ рассказали, на каких участках границы фиксируется больше всего случаев незаконного пересечения

Андрей Демченко (Фото: Media Center Ukraine / Ukrinform)

С июля 2024 года наблюдается тенденция уменьшения попыток незаконного пересечения границы для побега из Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"Если сравнить январь с июлем прошлого года, то уменьшение на 45%. Однако в целом попытки незаконного пересечения границы, к сожалению, продолжаются ежедневно, хотя количество желающих уменьшилось…" – сказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что, как и раньше, большинство таких случаев на "зеленых" участках границы (вне пунктов пропуска) наблюдается на границе с Румынией и Молдовой. Меньше – на границе со Словакией и Венгрией.

Меньше всего попыток незаконного пересечения границы – на участке с Польшей.

Однако все еще есть попытки незаконного пересечения и непосредственно в пунктах пропуска. Здесь уже больше всего случаев – на границе с Польшей. Демченко подчеркнул, что там самый большой пассажиропоток.

Как правило, люди не самостоятельно планируют себе такие маршруты, а обращаются к преступным организованным группам за "помощью" за немалые деньги.

Эти группы продолжают подвергать людей опасности, направляя их на маршруты через реки или горную местность, рассказал Демченко.

С начала полномасштабного вторжения при участии пограничников было разоблачено более 760 таких преступных организованных групп, в том числе в январе 2025 года – около 40 групп.

Государственное бюро расследований за 2024 разоблачило 120 чиновников ТЦК и МСЭК, которые незаконно переправляли украинцев за границу. Были расследованы 287 связанных с этим дел.

10 января 2025 года полиция проводила 600 одновременных обысков по всей стране, чтобы выявить причастных к организации незаконных каналов переправки мужчин через границу.

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