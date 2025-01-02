Ликвидация МСЭК. Шмыгаль заявил, что новым командам врачей передали 40 000 дел

Эти дела будут рассмотрены в первом квартале 2025 года, сообщил премьер

Денис Шмигаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

С 1 января в Украине началась реформа медико-социальных экспертных комиссий, которая будет продолжаться и совершенствоваться в течение 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, с 1 января МСЭК прекратили свою деятельность. На смену вводится оценка повседневного функционирования лица, проводимая экспертными командами из врачей-практиков в многопрофильных больницах.

Шмыгаль отметил, что оценка может быть очная, заочная, дистанционная или по месту нахождения или лечения. Вся информация будет фиксироваться в электронной системе.

Уже определено 291 учреждение здравоохранения, где сформировано 1476 экспертных команд из более 5000 практикующих врачей.

На вечер 1 января командам передано более 40 000 дел, рассмотрение которых задержали в МСЭК. Эти дела будут рассмотрены в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 000 дел, уточнил премьер.

Шмыгаль считает, что реформа МСЭК – это не только изменение устаревшей системы, но и начало процесса трансформации государственной поддержки, которая должна помочь человеку вернуться к максимально возможной активной и полноценной жизни.