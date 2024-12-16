Вместо МСЭК. Создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей

Это втрое больше, чем было в системе медико-социальных экспертных комиссий

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Министерство здравоохранения определило перечень учреждений с экспертными командами взамен системы медико-социальных экспертных комиссий.

Новые экспертные команды, которые будут оценивать повседневное функционирование личности, будут работать в 286 учреждениях по всей Украине.

По словам МОЗ, новые учреждения выбрали таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и в то же время соответствовать современным стандартам качества медуслуг.

В целом ведомство отчиталось о создании в новой системе 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что втрое больше, чем было в системе МСЭК.

Министерство отмечает, что эти команды сформированы по специализациям — в частности, хирургической, травматологической, кардионеврологической, психиатрической и др.

Также МОЗ определило перечень врачей, которые будут работать в Центре оценивания функционального состояния личности, обеспечивать экспертную поддержку и пересмотр решений, если пациент будет их обжаловать.

Ознакомиться с картой учреждений можно на сайте ведомства, список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах медицинских учреждений.

Вечером 22 октября президент Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО – принято решение, предусматривающее ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

25 октября стало известно, что правительство пересмотрит пенсии чиновников и выводы МСЭК на фоне скандалов со взяточничеством. Утвержден соответствующий план.

29 октября глава Верховного суда заявил, что у руководителей МСЭК могут конфисковать средства, которые они получили в качестве взятки.