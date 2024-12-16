Замість МСЕК. Створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів – деталі
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Міністерство охорони здоров'я визначило перелік закладів з експертними командами на заміну системі медико-соціальних експертних комісій.

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Нові експертні команди, що оцінюватимуть повсякденне функціонування особи, працюватимуть у 286 закладах у всій Україні.

За словами МОЗ, нові заклади обрали у такий спосіб, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам щодо якості медпослуг.

Загалом відомство прозвітувало про створення у новій системі 1348 експертних команд, у яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше, ніж було у системі МСЕК.

Міністерство зауважує, що ці команди сформовані за спеціалізаціями — зокрема, хірургічною, травматологічною, кардіоневрологічною, психіатричною тощо.

Також МОЗ визначило перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуватимуть експертну підтримку та перегляд рішень, якщо пацієнт їх оскаржуватиме.

Ознайомитися з картою закладів можна на сайті відомства, список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах медичних закладів.

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