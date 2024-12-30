Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал правительственный закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 2025 года. Об этом говорится в карточке закона №12178, обнародованной на сайте Верховной Рады.

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24 декабря закон направили президенту на подпись. А в понедельник, 30 декабря, документ был возвращен с подписью Зеленского.

Законом предусмотрено, что МСЭК заменят экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности. Комиссии будут созданы в кластерных и сверхкластерных медицинских учреждениях.

Предполагается, что закон заменит устаревшую систему МСЭК. Это должно сделать процесс установления инвалидности более простым и прозрачным, в частности, обеспечить механизмы для обжалования решений.

19 декабря соответствующий закон приняла Верховная Рада. Инициативу поддержали 259 парламентариев.

22 октября 2024 года Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО – принято решение, предусматривающее ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

16 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что определило перечень заведений с экспертными командами на смену системы МСЭК.