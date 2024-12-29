Почти две сотни решений МСЭК об инвалидности уже отменены – Виктор Ляшко
Правоохранители передали министерству здравоохранения более 2000 дел о возможных фальшивых инвалидностях, выданных медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК), уже отменено около 200 таких решений. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.
Министр рассказал, что уже проверили около 1000 случаев. У 188 человек решение об инвалидности было отменено. Еще 388 человек направили на повторную проверку, чтобы выяснить, действительно ли их состояние соответствует решению МСЭК.
"Этот процесс показывает, что все рано или поздно становится явным и нужно работать согласно нормативным актам, определенным правительством и Министерством здравоохранения. Поэтому я призываю врачей в экспертных группах работать исключительно в правовом поле", – сказал Ляшко.
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