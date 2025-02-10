З літа спроб незаконно втекти з України поменшало майже вдвічі

У ДПСУ розповіли, на яких ділянках кордону фіксується найбільше випадків незаконного перетину

Андрій Демченко (Фото: Media Center Ukraine / Ukrinform)

З липня 2024 року спостерігається тенденція до зменшення спроб незаконного перетину кордону для втечі з України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Якщо порівняти січень із липнем минулого року, то зменшення аж на 45%. Однак загалом спроби незаконного перетину кордону, на жаль, продовжуються щодня, хоч кількість охочих зменшилась…" – сказав він.

Речник ДПСУ наголосив, що, як і раніше, більшість таких випадків на "зелених" ділянках кордону (поза межами пунктів пропуску) спостерігається на кордоні з Румунією і Молдовою. Менше – на кордоні зі Словаччиною й Угорщиною.

Найменше спроб незаконного перетину кордону – на ділянці із Польщею.

Однак все ще є спроби незаконного перетину і безпосередньо у пунктах пропуску. Тут вже найбільше випадків – на кордоні із Польщею. Демченко наголосив, що там найбільший пасажиропотік.

Зазвичай, люди не самостійно планують собі такі маршрути, а звертаються до злочинних організованих груп по "допомогу" за чималі кошти.

Ці групи і далі наражають людей на небезпеку, спрямовуючи їх на маршрути через ріки чи гірську місцевість, розповів Демченко.

Від початку повномасштабного вторгнення за участю прикордонників було викрито понад 760 таких злочинних організованих груп, зокрема в січні 2025 року – близько 40 груп.

Державне бюро розслідувань за 2024 рік викрило 120 посадовців ТЦК і МСЕК, які незаконно переправляли українців за кордон. Було розслідувано 287 пов'язаних з цим справ.

10 січня 2025 року поліція проводила 600 одночасних обшуків по всій країні, щоб виявити причетних до організації незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон.

Читайте також: Ліквідація МСЕК. Шмигаль заявив, що новим командам лікарів передали 40 000 справ