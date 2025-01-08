За рік викрито понад сотню посадовців ТЦК та МСЕК, які переправляли українців за кордон

У 2024 році ДБР розслідувало 287 пов'язаних з цим справ

Ілюстративне фото: ДБР

Державне бюро розслідувань за 2024 рік викрило 120 посадовців, які незаконно переправляли українців за кордон. Про це повідомила радниця з питань комунікації ДБР Тетяна Сап'ян.

У 2024 році бюро розслідувало 287 пов'язаних з цим справ.

Підозру висунули 120 посадовцям, а до суду було направлено 61 обвинувальний акт. Серед підозрюваних часто зустрічалися працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарі та правоохоронці.

Загальна сума задокументованих хабарів у справах, пов’язаних з нелегальним переправленням військовозобов’язаних через кордон, становить 11 млн 400 000 грн. Крім того, було арештовано майно підозрюваних на суму майже 11 млн грн.

За словами Сап'ян, для того щоб переправити чоловіків за кордон, підозрювані підробляли діагнози, оформлювали їх як волонтерів чи водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через відкриття фіктивних кримінальних проваджень тощо.

Також були популярні схеми, коли чоловіків переводили через кордон поза контрольованими пунктами або фальшиво одружували на особах з інвалідністю.

20 листопада 2024 року у ДБР повідомили, що війська поповнюються тими, хто купував собі "білі білети". Вже шість чоловіків проходять службу.

22 листопада стало відомо, що на Рівненщині викрили нову схему для втечі за кордон.

Також повідомлялося, що посадовиця ТЦК та лікарі відправляли "лікуватися" ухилянтів на Закарпатті.