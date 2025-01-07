Очільник КМВА пропонує випускати київських чиновників за кордон через СБУ та поліцію

Такий підхід уже успішно застосовують військові адміністрації в сусідніх областях, заявив Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко (Фото: Facebook)

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пропонує, щоб відрядження столичних чиновників за кордон узгоджувалися Радою оборони Києва за участі Служби безпеки України та поліції. Відповідний допис він опублікував на сторінці у Facebook.

"На сьогодні узгодження виїздів посадовців та співробітників військової адміністрації здійснюється без залучення Ради оборони міста. У контексті воєнного стану вважаю доцільним розгляд таких питань на Раді оборони", – йдеться у повідомленні.

Ткаченко підкреслює, що всі відрядження фінансуються коштом київської громади, тому кожен виїзд має бути обґрунтованим та необхідним. Таким чином, кожен випадок розглядатиметься індивідуально, додав він.

"Я ініціюю залучення Служби безпеки України та Національної поліції до розгляду службових відряджень. Такий підхід вже успішно застосовують військові адміністрації в сусідніх областях", – підсумував Ткаченко.

Ткаченко став главою КМВА 31 грудня 2024 року, замінивши на цій посаді Сергія Попка. Такий указ підписав президент Зеленський.

У березні 2022 року 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих евакуювали до Німеччини, повідомляв омбудсмен Лубінець.

Німецькі супровідники розповіли, що з початку евакуації було 55 дітей, хоча у розпорядженні директора центру йшлося, що їх має бути 68. Де 13 дітей – невідомо.

Омбудсмен підозрював, що родичі чиновників могли використати дітей для виїзду за кордон. Служба у справах дітей та сім’ї КМДА відкинула ці заяви, назвавши їх "припущеннями".