Россияне ночью атаковали Украину сотней дронов: есть последствия в четырех областях

Последствия атаки (Фото: Офис генерального прокурора)

В ночь на 29 апреля россияне запустили по Украине 100 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия на земле в четырех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 23:00 28 апреля оккупанты запускали по Украине дроны из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в России, а также из Чауды во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 37 БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

В Днепропетровской области жертвой атаки стал 12-летний ребенок. Также пострадали девочка шести лет и двое взрослых, они на амбулаторном лечении.

Из-за российской дроновой атаки в Деснянском районе Киева сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в селе Кегичевка в результате удара "шахедом" загорелся пустой деревянный склад площадью 800 квадратных метров.

В Купянске из-за атаки дроном поврежден дом и начался пожар. Также оккупанты били БпЛА по Заречному и Ольшанам, зафиксированы разрушения, но обошлось без пострадавших.

В ночь на 27 апреля россияне атаковали Украину 149 дронами.

В ночь на 28 апреля и днем россияне атаковали Украину более чем 160 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. ПВО уничтожила 40 БпЛА, еще 74 – локационно потеряны.