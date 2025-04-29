Россия убила ударным дроном ребенка в Днепропетровской области - видео, фото

Известно о погибшем ребенке в Самаровском районе, также есть пострадавшие, среди которых еще одна девочка

Последствия в Самаровском районе (Фото: Telegram-канал Сергея Лысака)

В ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровскую область беспилотники, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В целом защитники неба уничтожили над областью семь БпЛА.

Однако вражеская атака привела к трагедии – в Губинисской общине Самаровского района погибла 12-летняя девочка.

Также пострадали девочка шести лет и двое взрослых, они на амбулаторном лечении.

Спасатели уточнили, что обоих детей местные самостоятельно достали из-под завалов жилого дома, однако девочка 2012 года умерла по дороге в больницу.

Частично разрушены частный дом и хозяйственное сооружение. Поврежден еще один дом и гараж.

Лысак сообщил, что также в Славянской общине Синельниковского района из-за удара БпЛА загорелось аграрное предприятие.

По Великомихайловской общине в Синельниковском районе агрессор ударил управляемой авиабомбой. Последствия выясняются.

По Никопольщине россияне ударили из артиллерии и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Ранена 47-летняя женщина, она в состоянии средней тяжести.

Повреждена инфраструктура, два частных дома, хозяйственное сооружение, линия электропередач.

Последствия в Никопольском районе (Фото: Telegram-канал Сергея Лысака)

Последствия в Никопольском районе (Фото: Telegram-канал Сергея Лысака)

Последствия в Никопольском районе (Фото: Telegram-канал Сергея Лысака)