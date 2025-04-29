У Києві через російські безпілотники згоріла будівля на базі відпочинку
Через російську дронову атаку у Деснянському районі Києва згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
О 00:56 начальник Київської міської військової адміністрації повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.
О 01:51 Кличко написав про виклик медиків у Деснянський район. Попередньо, горів приватний будинок і автівки.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждала жінка, вона отримала допомогу на місці.
Пізніше Кличко уточнив, що палав будинок на базі відпочинку.
- 24 квітня Росія влаштувала проти України масовану комбіновану атаку, запустивши "Калібри", "Іскандери", X-101, дрони – загалом 70 ракет і 145 БпЛА. У будинок у Києві влучила північнокорейська ракета.
- Уранці 25 квітня було завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку. На той момент внаслідок атаки РФ 12 людей загинули, ще 87 – постраждали.
- Однак 28 квітня у лікарні помер один із поранених. таким чином кількість загиблих зросла до 13.