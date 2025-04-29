У Києві через російські безпілотники згоріла будівля на базі відпочинку

Пожежа сталася у Деснянському районі столиці

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

Через російську дронову атаку у Деснянському районі Києва згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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О 00:56 начальник Київської міської військової адміністрації повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

О 01:51 Кличко написав про виклик медиків у Деснянський район. Попередньо, горів приватний будинок і автівки.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждала жінка, вона отримала допомогу на місці.

Пізніше Кличко уточнив, що палав будинок на базі відпочинку.