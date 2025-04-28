Масована атака на Київ 24 квітня забрала життя 13 людей: у лікарні помер чоловік

Загиблому було 45 років, у нього залишилася неповнолітня донька та прийомний шестирічний онук

Наслідки удару РФ по Києву (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

У лікарні помер чоловік, поранений унаслідок російської масованої атаки на Київ 24 квітня. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, чоловік помер від отриманих опіків. Загиблому було 45 років, у нього залишилась неповнолітня донька та прийомний шестирічний онук.

Загалом російська атака забрала життя 13 людей.

24 квітня Росія влаштувала проти України масовану комбіновану атаку, запустивши "Калібри", "Іскандери", X-101, дрони – загалом 70 ракет і 145 БпЛА. У будинок у Києві влучила північнокорейська ракета.

За словами президента Володимира Зеленського, у цій ракеті виявили щонайменше 116 іноземних компонентів, більшість з яких було вироблено американськими компаніями.