Массированная атака на Киев 24 апреля унесла жизни 13 человек: в больнице умер мужчина
В больнице скончался мужчина, раненный в результате российской массированной атаки на Киев 24 апреля. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, мужчина скончался от полученных ожогов. Погибшему было 45 лет, у него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный шестилетний внук.
В общей сложности российская атака унесла жизни 13 человек.
24 апреля Россия устроила против Украины массированную комбинированную атаку, запустив "Калибры", "Искандеры", X-101, дроны – всего 70 ракет и 145 БпЛА. По дому в Киеве прилетела северокорейская ракета.
По словам президента Владимира Зеленского, в этой ракете обнаружили по меньшей мере 116 иностранных компонентов, большинство из которых было произведено американскими компаниями.
- Зеленский заявил, что массированный удар по Украине – это давление России на США.
- Трамп обратился, вероятно, к Путину и призвал того "остановиться".
- Утром 25 апреля были завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому.
- Вечером Зеленский вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, работающих в Украине, почтил память погибших в результате российского удара.