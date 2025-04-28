Массированная атака на Киев 24 апреля унесла жизни 13 человек: в больнице умер мужчина

Погибшему было 45 лет, у него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный шестилетний внук

Последствия удара РФ по Киеву (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

В больнице скончался мужчина, раненный в результате российской массированной атаки на Киев 24 апреля. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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По его словам, мужчина скончался от полученных ожогов. Погибшему было 45 лет, у него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный шестилетний внук.

В общей сложности российская атака унесла жизни 13 человек.

24 апреля Россия устроила против Украины массированную комбинированную атаку, запустив "Калибры", "Искандеры", X-101, дроны – всего 70 ракет и 145 БпЛА. По дому в Киеве прилетела северокорейская ракета.

По словам президента Владимира Зеленского, в этой ракете обнаружили по меньшей мере 116 иностранных компонентов, большинство из которых было произведено американскими компаниями.