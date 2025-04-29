РФ вбила дроном дитину на Дніпропетровщині, ще одну дістали з-під завалів – відео, фото

Відомо про загиблу дитину у Самарівському районі, також є постраждалі, серед яких ще одна дівчинка

Наслідки у Самарівському районі (Фото: Telegram-канал Сергія Лисака)

У ніч проти 29 квітня російська армія знову масовано спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники, внаслідок чого загинула дитина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Загалом оборонці неба знищили над областю сім БпЛА.

Втім, ворожа атака призвела до трагедії – у Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка.

Також постраждали дівчинка шести років і двоє дорослих, вони на амбулаторному лікуванні.

Рятувальники уточнили, що обох дітей місцеві самостійно дістали з-під завалів житлового будинку, проте дівчинка 2012 року народження померла дорогою до лікарні.

Частково зруйновано приватний будинок та господарську споруду. Пошкоджено ще одну оселю і гараж.

Лисак повідомив, що також у Слов’янській громаді Синельниківського району через удар БпЛА зайнялося аграрне підприємство.

По Великомихайлівській громаді, що у Синельниківському районі, агресор вдарив керованою авіабомбою. Наслідки з'ясовуються.

По Нікопольщині росіяни поцілили артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Поранено 47-річну жінку, вона в стані середньої тяжкості.

Понівечено інфраструктуру, два приватні будинки, господарську споруду, лінію електропередач.

Наслідки у Нікопольскому районі (Фото: Telegram-канал Сергія Лисака)

Наслідки у Нікопольскому районі (Фото: Telegram-канал Сергія Лисака)

Наслідки у Нікопольскому районі (Фото: Telegram-канал Сергія Лисака)