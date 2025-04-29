Росіяни вночі атакували Україну сотнею дронів: є наслідки у чотирьох областях

Наслідки атаки (Фото: Офіс генерального прокурора)

У ніч проти 29 квітня росіяни запустили по Україні 100 ударних безпілотників та дронів-імітаторів, є наслідки на землі у чотирьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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З 23:00 28 квітня окупанти запускали по Україні дрони з напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також з Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У результаті ворожої атаки постраждали Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Київська області.

У Дніпропетровській області жертвою атаки стала 12-річна дитина. Також постраждали дівчинка шести років і двоє дорослих, вони на амбулаторному лікуванні.

Через російську дронову атаку у Деснянському районі Києва згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у селі Кегичівка внаслідок удару "шахедом" спалахнув пустий дерев’яний склад площею 800 квадратних метрів.

У Куп’янську через атаку дроном пошкоджено будинок і спалахнула пожежа. Також окупанти били БпЛА по Зарічному та Вільшанах, зафіксовані руйнування, але минулося без постраждалих.

У ніч проти 27 квітня росіяни атакували Україну 149 дронами. Зафіксовано наслідки у шести областях.

У ніч проти 28 квітня і вдень росіяни атакували Україну понад 160 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. ППО знищила 40 БпЛА, ще 74 – локаційно втрачені.