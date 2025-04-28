Росія з ночі атакувала Україну 166 дронами, 40 "шахедів" збили

Полювання на шахеди (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

У ніч проти 28 квітня російські окупаційні війська атакували Україну понад 160 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Протиповітряній обороні вдалося збити 40 "шахедів", повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

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За даними військових, РФ атакувала 166 дронами з Курська, Міллерово й Орла.

Основними напрямками удару були Сумська та Черкаська області.

Станом на 17:00 підтверджено збиття 40 "шахедів" на сході, півночі та в центрі країни. 74 російські безпілотники-імітатори — локаційно втрачені без негативних наслідків.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Унаслідок атаки РФ на Черкаси 28 квітня пошкоджено об'єкт газового господарства. Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру й довколишніх сіл.