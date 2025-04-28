Росія пошкодила газову інфраструктуру в Черкасах, містян просять терміново вимкнути газ
Росія атакувала Черкаси "шахедами", пошкоджено об'єкт інфраструктури. Місцевих жителів просять терміново вимкнути газ, повідомив мер міста Анатолій Бондаренко.
Він не розповів подробиць атаки, але зазначив, що вона тривала "досить довго". Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, розпочалися аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання.
"Прошу терміново вимкнути всі газові прилади та не користуватися газом у приватних будинках. Наразі працюють аварійні служби", – повідомив Бондаренко.
Водночас голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець зазначив, що повідомлення стосується не тільки Черкас, а й населених пунктів Хутори, Слобода, Вергуни, Нечаївка, Геронимівка, Хацьки, Руська Поляна.
Він попросив мешканців перекрити крани на котлах і газових плитах. Подробиці атаки обіцяють повідомити протягом дня.
ДОПОВНЕНО О 16:16. Табурець зазначив, що Черкащина пережила одну з наймасштабніших атак ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 15 БпЛА, але є влучання – пошкоджено об'єкт газового господарства.
"Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл. Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки", – повідомив він.
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