Росія пошкодила газову інфраструктуру в Черкасах, містян просять терміново вимкнути газ

Черкаси (Ілюстративне фото: wikimedia)

Росія атакувала Черкаси "шахедами", пошкоджено об'єкт інфраструктури. Місцевих жителів просять терміново вимкнути газ, повідомив мер міста Анатолій Бондаренко.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Він не розповів подробиць атаки, але зазначив, що вона тривала "досить довго". Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, розпочалися аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання.

"Прошу терміново вимкнути всі газові прилади та не користуватися газом у приватних будинках. Наразі працюють аварійні служби", – повідомив Бондаренко.

Водночас голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець зазначив, що повідомлення стосується не тільки Черкас, а й населених пунктів Хутори, Слобода, Вергуни, Нечаївка, Геронимівка, Хацьки, Руська Поляна.

Він попросив мешканців перекрити крани на котлах і газових плитах. Подробиці атаки обіцяють повідомити протягом дня.

ДОПОВНЕНО О 16:16. Табурець зазначив, що Черкащина пережила одну з наймасштабніших атак ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 15 БпЛА, але є влучання – пошкоджено об'єкт газового господарства.

"Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл. Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки", – повідомив він.