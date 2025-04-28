Россия повредила газовую инфраструктуру в Черкассах, горожан просят срочно выключить газ
Россия атаковала Черкассы "шахедами", поврежден объект инфраструктуры. Местных жителей просят срочно выключить газ, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.
Он не рассказал подробности атаки, но отметил, что она продолжалась "достаточно долго". В результате повреждена гражданская инфраструктура, начались аварийные работы на одном из объектов газоснабжения.
"Прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. В настоящее время работают аварийные службы", – сообщил Бондаренко.
В то же время глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец отметил, что сообщение касается не только Черкасс, но и населенных пунктов Хуторы, Слобода, Вергуны, Нечаевка, Геронимовка, Хацки, Русская Поляна.
Он попросил жителей перекрыть краны на котлах и газовых плитах. Подробности атаки обещают сообщить в течение дня.
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