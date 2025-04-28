Россия повредила газовую инфраструктуру в Черкассах, горожан просят срочно выключить газ

Черкассы (Иллюстративное фото: wikimedia)

Россия атаковала Черкассы "шахедами", поврежден объект инфраструктуры. Местных жителей просят срочно выключить газ, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.

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Он не рассказал подробности атаки, но отметил, что она продолжалась "достаточно долго". В результате повреждена гражданская инфраструктура, начались аварийные работы на одном из объектов газоснабжения.

"Прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. В настоящее время работают аварийные службы", – сообщил Бондаренко.

В то же время глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец отметил, что сообщение касается не только Черкасс, но и населенных пунктов Хуторы, Слобода, Вергуны, Нечаевка, Геронимовка, Хацки, Русская Поляна.

Он попросил жителей перекрыть краны на котлах и газовых плитах. Подробности атаки обещают сообщить в течение дня.