Россия с ночи атаковала Украину 166 дронами, 40 "шахедов" сбили
В ночь на 28 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину более 160 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Противовоздушной обороне удалось сбить 40 "шахедов", сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, РФ атаковала 166 дронами из Курска, Миллерово и Орла.
Основными направлениями удара были Сумская и Черкасская области.
По состоянию на 17:00 подтверждено сбивание 40 "шахедов" на востоке, севере и в центре страны. 74 российских беспилотника-имитатора — локационно потеряны без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Сумская и Черкасская области.
В результате атаки РФ на Черкассы 28 апреля поврежден объект газового хозяйства. Пока без газоснабжения часть потребителей областного центра и близлежащих сел.
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