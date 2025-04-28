У Черкасах відновили подавання газу після російської дронової атаки

Без газопостачання були частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл

Черкаси (Ілюстративне фото: Roman Pilipey / EPA)

У Черкасах відновили газопостачання після російської дронової атаки вдень у понеділок, 28 квітня. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

За його словами, станом на вечір подачу газу для населення відновлено. Газ у системі є.

"Прошу всіх споживачів перевірити його наявність у своїх оселях. Якщо газ є – можете ним користуватися. Якщо ж немає – прошу зберігати спокій. Завтра [29 квітня] розпочнеться почергове підключення абонентів", – написав Бондаренко.

Він додав, що для прискорення відновлювальних робіт до Черкас приїдуть 50 аварійних бригад з різних куточків України. Вони допоможуть максимально швидко відновити подавання газу всім споживачам.

28 квітня Черкаська область пережила одну з наймасштабніших атак ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили в регіоні 15 БпЛА, але є влучання – пошкоджено об'єкт газового господарства.

Без газопостачання були частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл.