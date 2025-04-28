В Черкассах возобновили подачу газа после российской дроновой атаки

Без газоснабжения были часть потребителей областного центра и окрестных сел

Черкассы (Иллюстративное фото: Roman Pilipey / EPA)

В Черкассах возобновили газоснабжение после российской дроновой атаки днем в понедельник, 28 апреля. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, по состоянию на вечер подача газа для населения возобновлена. Газ в системе есть.

"Прошу всех потребителей проверить его наличие в своих домах. Если газ есть – можете им пользоваться. Если же нет – прошу сохранять спокойствие. Завтра [29 апреля] начнется поочередное подключение абонентов", – написал Бондаренко.

Он добавил, что для ускорения восстановительных работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям.

28 апреля Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак ударных дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе 15 БпЛА, но есть попадание – поврежден объект газового хозяйства.

Без газоснабжения была часть потребителей областного центра и окрестных сел.