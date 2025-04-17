Военные подтвердили, что РФ атакует "шахедами" с веществом "CS": что о нем известно

Российский шахед (Фото: Нацполиция)

Оперативное командование "Юг" подтвердило, что российские оккупационные войска применяют для ударов по Украине "шахеды" с опасными химическими веществами.

При анализе одного из сбитых БпЛА была обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом "CS". Существует возможность, что эти дроны могли быть использованы для распространения ядовитых веществ с целью поражения гражданского населения, отметили в командовании.

Военные призвали украинцев осторожничать и не поднимать обломки сбитых беспилотников.

Вещество CS – это химическое соединение, которое применяется как слезоточивый газ. Она используется в различных специальных средствах для контроля толп, например в слезоточивых гранатах или аэрозолях. CS газ вызывает сильное раздражение глаз, дыхательных путей и кожи, что ведет к слезотечению, боли в глазах, кашлю и затруднённому дыханию.

16 декабря 2024 года в Украине заочно получил подозрение российский генерал Кириллов, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны.

17 декабря стало известно, что Кириллова взорвали в Москве. За ликвидацией стоит СБУ.

28 февраля 2025 года СБУ сообщила, что заочное подозрение получил российский командир, отдавший приказ атаковать украинских защитников в Донецкой области запрещенным химическим оружием.