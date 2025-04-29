Російський дрон порушив повітряний простір Румунії під час атаки на Україну

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 29 квітня один із російських безпілотників порушив повітряний простір Румунії. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства країни.

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У відомстві стверджують, що російські війська здійснили серію дронових ударів по цивільних об'єктах та об'єктах портової інфраструктури в Україні поблизу кордону з Румунією.

Через це о 23:20 28 квітня у повіті Тулча оголосили повітряну тривогу і через систему RO-ALERT для північно-східної частини регіону розіслали попередження населенню.

Два літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії та два винищувачі Eurofighter ВПС Італії піднялися в повітря, щоб спостерігати й охороняти повітряний простір.

Повітряна тривога знята у вівторок, 29 квітня, близько 04:50, після чого винищувачі повернулися на авіабази дислокації.

У Міноборони країни зазначили, що румунська система радіолокаційного спостереження вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників могла перетнути на дуже короткий проміжок часу національний повітряний простір на глибині до 500 метрів в районі приблизно за вісім кілометрів на схід від села К. А. Росетті у повіті Тулча.

Останній контакт із цією повітряною ціллю виявлено на території України, повідомили військові.

У відомстві додали, що військові проведуть дослідження в районах, де існує ризик падіння уламків дронів, і продовжать місії зі спостереження за повітряним простором.

27 лютого 2025 року Сенат Румунії схвалив законопроєкт, що дозволяє збивати несанкціоновані дрони, які порушують повітряний простір Румунії.

У березні Залужний розповів, що Румунія просила його не розповідати про падіння російських дронів на її території.