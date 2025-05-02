Фаворит на пост президента Румынии от правых: РФ не является серьезной угрозой для НАТО

Джордже Симион (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Крайний правый политик Джордж Симион, являющийся фаворитом на пост президента Румынии, считает, что Россия "не является серьезной угрозой для НАТО". По его мнению, единственный риск для восточного фланга альянса – это именно распад НАТО, передает Reuters.

"У России нет силы, чтобы быть реальной угрозой для крупнейшего военного альянса в мире. Поэтому единственной настоящей угрозой является возможный распад НАТО. Это будет серьезный вызов для безопасности Румынии, Польши и балтийских стран", – сказал Симион.

Ультраправый политик добавил, что единственный путь для НАТО – это сохранение лидерства США в альянсе. Он также заявил, что поддерживает увеличение оборонных расходов европейскими странами.

38-летний Симион выступает против оказания военной помощи Украине, критикует руководство Евросоюза и поддерживает движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку великой снова".