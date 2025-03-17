Перед выборами президента в Румынии наибольшая поддержка у правого кандидата – опрос

Опрос показал, что либо Джордж Симион (30,4%), либо Анамария Гаврила (30,2%) получат больше всего голосов в первом туре. Оба правые

Джордж Симион (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

За месяц до повторных президентских выборов в Румынии наибольшую поддержку оказал крайний правый кандидат, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией AtlasIntel. В то же время все шансы победить в решающем туре у мэра Бухареста Никушора Дан, пишет Reuters.

Выборы проведут 4 и 18 мая, поскольку Конституционный суд отменил результаты первого голосования из-за подозрений во вмешательстве России в пользу ультраправого кандидата Келина Джорджеску.

После блокирования его кандидатуры двое ультраправых политиков – Джордж Симион и Анамария Гаврила – договорились, что один из них снимется, если обе кандидатуры будут одобрены.

Центральная избирательная комиссия уже утвердила кандидатуру обоих, но политики пока не решили, кто именно из них снимется.

Опрос показал, что либо Симион (30,4%), либо Гаврила (30,2%) получат больше всего голосов в первом туре. Однако Никушор Дан, баллотирующийся как независимый, вероятно, победит во втором туре благодаря широкой поддержке избирателей, хотя многие еще не определились.