Перед выборами президента в Румынии наибольшая поддержка у правого кандидата – опрос
За месяц до повторных президентских выборов в Румынии наибольшую поддержку оказал крайний правый кандидат, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией AtlasIntel. В то же время все шансы победить в решающем туре у мэра Бухареста Никушора Дан, пишет Reuters.
Выборы проведут 4 и 18 мая, поскольку Конституционный суд отменил результаты первого голосования из-за подозрений во вмешательстве России в пользу ультраправого кандидата Келина Джорджеску.
После блокирования его кандидатуры двое ультраправых политиков – Джордж Симион и Анамария Гаврила – договорились, что один из них снимется, если обе кандидатуры будут одобрены.
Центральная избирательная комиссия уже утвердила кандидатуру обоих, но политики пока не решили, кто именно из них снимется.
Опрос показал, что либо Симион (30,4%), либо Гаврила (30,2%) получат больше всего голосов в первом туре. Однако Никушор Дан, баллотирующийся как независимый, вероятно, победит во втором туре благодаря широкой поддержке избирателей, хотя многие еще не определились.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторным голосованием.
- 9 марта ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. За два дня до этого ультраправый политик выдвинулся на повторное голосование на фоне сомнений, что ему разрешат баллотироваться.