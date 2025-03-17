Перед виборами президента в Румунії найбільша підтримка у правого кандидата – опитування

Опитування показало, що або Джордж Сіміон (30,4%), або Анамарія Гаврила (30,2%) отримає найбільше голосів у першому турі. Обидва є правими

Джордж Сіміон (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

За місяць до повторних президентських виборів у Румунії найбільшу підтримку має крайній правий кандидат, свідчать результати опитування, проведеного компанією AtlasIntel. Водночас усі шанси перемогти у вирішальному турі має мер Бухареста Нікушор Дан, пише Reuters.

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Вибори проведуть 4 і 18 травня, оскільки Конституційний суд скасував результати першого голосування через підозри у втручанні Росії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.

Після блокування його кандидатури двоє ультраправих політиків – Джордж Сіміон та Анамарія Гаврила – домовились, що один з них зніметься, якщо обидві кандидатури будуть схвалені.

Центральна виборча комісія вже затвердила кандидатури обох, але політики поки що не вирішили, хто саме з них зніметься.

Опитування показало, що або Сіміон (30,4%), або Гаврила (30,2%) отримає найбільше голосів у першому турі. Однак Нікушор Дан, який балотується як незалежний, імовірно, переможе у другому турі завдяки широкій підтримці виборців, хоча багато людей ще не визначились.