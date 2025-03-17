Перед виборами президента в Румунії найбільша підтримка у правого кандидата – опитування
За місяць до повторних президентських виборів у Румунії найбільшу підтримку має крайній правий кандидат, свідчать результати опитування, проведеного компанією AtlasIntel. Водночас усі шанси перемогти у вирішальному турі має мер Бухареста Нікушор Дан, пише Reuters.
Вибори проведуть 4 і 18 травня, оскільки Конституційний суд скасував результати першого голосування через підозри у втручанні Росії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.
Після блокування його кандидатури двоє ультраправих політиків – Джордж Сіміон та Анамарія Гаврила – домовились, що один з них зніметься, якщо обидві кандидатури будуть схвалені.
Центральна виборча комісія вже затвердила кандидатури обох, але політики поки що не вирішили, хто саме з них зніметься.
Опитування показало, що або Сіміон (30,4%), або Гаврила (30,2%) отримає найбільше голосів у першому турі. Однак Нікушор Дан, який балотується як незалежний, імовірно, переможе у другому турі завдяки широкій підтримці виборців, хоча багато людей ще не визначились.
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. За два дні до цього ультраправий політик висунувся на повторне голосування на тлі сумнівів, що йому дозволять балотуватися.