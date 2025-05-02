Фаворит на посаду президента Румунії від правих: Росія не є серйозною загрозою для НАТО

Джордже Сіміон вважає, що найбільшою загрозою для східного флангу НАТО є можливий розпад Альянсу

Джордже Сіміон (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Крайній правий політик Джордже Сіміон, який є фаворитом на посаду президента Румунії, вважає, що Росія "не є серйозною загрозою для НАТО". На його думку, єдиний ризик для східного флангу альянсу – це саме розпад НАТО, передає Reuters.

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"Росія не має сили, щоб бути реальною загрозою для найбільшого військового альянсу у світі. Тому єдиною справжньою загрозою є можливий розпад НАТО. Це буде серйозний виклик для безпеки Румунії, Польщі та балтійських країн", – сказав Сіміон.

Ультраправий політик додав, що єдиний шлях для НАТО – це збереження лідерства США в альянсі. Він також заявив, що підтримує збільшення оборонних витрат з боку європейських країн.

38-річний Сіміон виступає проти надання військової допомоги Україні, критикує керівництво Євросоюзу та підтримує рух президента США Дональда Трампа "Зробимо Америку великою знову".