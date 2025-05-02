Фаворит на посаду президента Румунії від правих: Росія не є серйозною загрозою для НАТО
Крайній правий політик Джордже Сіміон, який є фаворитом на посаду президента Румунії, вважає, що Росія "не є серйозною загрозою для НАТО". На його думку, єдиний ризик для східного флангу альянсу – це саме розпад НАТО, передає Reuters.
"Росія не має сили, щоб бути реальною загрозою для найбільшого військового альянсу у світі. Тому єдиною справжньою загрозою є можливий розпад НАТО. Це буде серйозний виклик для безпеки Румунії, Польщі та балтійських країн", – сказав Сіміон.
Ультраправий політик додав, що єдиний шлях для НАТО – це збереження лідерства США в альянсі. Він також заявив, що підтримує збільшення оборонних витрат з боку європейських країн.
38-річний Сіміон виступає проти надання військової допомоги Україні, критикує керівництво Євросоюзу та підтримує рух президента США Дональда Трампа "Зробимо Америку великою знову".
- 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- 4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.
- 6 грудня у Румунії скасували результати першого туру виборів президента і весь виборчий процес на тлі втручання Росії.
- 25 квітня апеляційний суд міста Плоєшті анулював рішення Конституційного суду щодо скасування президентських виборів у грудні 2024 року. Міністерство юстиції Румунії стверджує, що такої процедури не існує і нові вибори, що заплановані на 4 травня, відбудуться за планом.