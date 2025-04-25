У Румунії місцевий суд анулював рішення щодо скасування президентських виборів

Міністерство юстиції країни вважає, що це не вплине на нові вибори, які заплановані на 4 травня

Ілюстративне фото: Romania-insider

Апеляційний суд міста Плоєшті анулював рішення Конституційного суду щодо скасування президентських виборів у грудні 2024 року. Міністерство юстиції Румунії стверджує, що такої процедури не існує і нові вибори, що заплановані на 4 травня, відбудуться за планом. Про це повідомляє Romania-Insider.

Плоєштський Апеляційний суд ухвалив рішення після розгляду відповідного позову від фізичної особи Георгіци Попеску.

Як повідомляє видання, рішення було із радістю прийнято прихильниками проросійського Каліна Джорджеску, який переміг у першому турі скасованих виборів. Тепер політичні соратники колишнього кандидата наполягають на проведенні другого туру голосування за участю Джорджеску замість запланованих нових виборів.

Водночас міністр юстиції Раду Марінеску заявив, що організація нових виборів продовжуватиметься, "оскільки в Румунії не існує процедури адміністративного позову для оскарження рішень Конституційного суду, які не є адміністративними актами згідно із законодавством".

За його словами, судді, який ухвалив рішення щодо скасування, загрожує дисциплінарна перевірка.

Окрім того, прокуратура округу Прахова, до якого належить Плоєшті, вже оскаржила рішення плоєштської апеляції.

За даними видання, в період із 8 до 17 квітня в апеляційні суди Румунії було подано понад 130 позовів щодо анулювання рішення Конституційного суду про скасування президентських виборів.

Більшість суддів, які вже встигли розглянути позови, відхилили запити, за винятком судді Апеляційного суду в Плоєшті.

Перший тур президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий тур запланований на 18 травня.