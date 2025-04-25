В Румынии местный суд упразднил решение об отмене президентских выборов

Министерство юстиции считает, что это не повлияет на новые выборы, запланированные на 4 мая

Иллюстративное фото: Romania-insider

Апелляционный суд города Плоешти упразднил решение Конституционного суда об отмене президентских выборов в декабре 2024 года. Министерство юстиции Румынии утверждает, что такой процедуры не существует и новые запланированные на 4 мая выборы состоятся по плану. Об этом сообщает Romania-Insider.

Плоештский Апелляционный суд принял решение после рассмотрения соответствующего иска от физического лица Георгицы Попеску.

Как сообщает издание, решение было с радостью принято сторонниками пророссийского Калина Джорджеску, победившего в первом туре отмененных выборов. Теперь политические соратники бывшего кандидата настаивают на проведении второго тура голосования с участием Джорджеску вместо запланированных новых выборов.

В то же время министр юстиции Раду Маринеску заявил, что организация новых выборов будет продолжаться, "поскольку в Румынии не существует процедуры административного иска для обжалования решений Конституционного суда, которые не являются административными актами согласно законодательству".

По его словам, судье, принявшему решение об отмене, грозит дисциплинарная проверка.

Кроме того, прокуратура округа Прахова, к которому принадлежит Плоешти, уже обжаловала решение апелляции.

По данным издания, в период с 8 по 17 апреля в апелляционные суды Румынии было подано более 130 исков об отмене решения Конституционного суда об отмене президентских выборов.

Большинство судей, уже успевших рассмотреть иски, отклонили запросы, за исключением судьи Апелляционного суда в Плоешти.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, второй тур запланирован на 18 мая.