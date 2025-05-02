США направили топ-чиновника для мониторинга выборов в Румынии
Администрация президента США Дональда Трампа направила высокопоставленного чиновника в Румынию для наблюдения за предстоящими в воскресенье противоречивыми президентскими выборами 4 мая. Об этом сообщило румынское правительство, передает агентство Bloomberg.
Заместитель председателя Федеральной избирательной комиссии США (FEC) Джеймс Трейнор прибыл в Румынию и встретится с премьер-министром страны Марчелем Чолаку 3 мая в рамках миссии по наблюдению за выборами.
Этот визит не беспрецедентный, поскольку комиссары FEC уже ездили за границу для наблюдения за выборами в других странах. Также чиновников приглашали для консультаций с иностранными правительствами по поводу демократических процессов.
Румыния проведет повторные президентские выборы после того, как в прошлом году победу в первом туре одержал ультраправый пророссийский кандидат Келлин Джорджеску, что повлекло за собой обвинение во вмешательстве Кремля и отмену голосования.
Трейнор отметил журналистам в Бухаресте, что прошлогоднее решение Верховного суда Румынии об отмене результатов выборов содержало доказательства, свидетельствовавшие об иностранном вмешательстве.
Ранее американская администрация выступала против этого решения румынских властей и поддерживала Джорджеску: во время речи на Мюнхенской конференции вице-президент Джей Ди Венс критиковал отмену результатов голосования и отрицал российское влияние на выборы.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторным голосованием.
- 9 марта ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах.
- 2 мая ультраправый кандидат Симион, являющийся фаворитом на пост президента Румынии, заявил, что Россия "не является серьезной угрозой для НАТО".