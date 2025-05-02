США направили топ-чиновника для мониторинга выборов в Румынии

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Администрация президента США Дональда Трампа направила высокопоставленного чиновника в Румынию для наблюдения за предстоящими в воскресенье противоречивыми президентскими выборами 4 мая. Об этом сообщило румынское правительство, передает агентство Bloomberg.

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Заместитель председателя Федеральной избирательной комиссии США (FEC) Джеймс Трейнор прибыл в Румынию и встретится с премьер-министром страны Марчелем Чолаку 3 мая в рамках миссии по наблюдению за выборами.

Этот визит не беспрецедентный, поскольку комиссары FEC уже ездили за границу для наблюдения за выборами в других странах. Также чиновников приглашали для консультаций с иностранными правительствами по поводу демократических процессов.

Румыния проведет повторные президентские выборы после того, как в прошлом году победу в первом туре одержал ультраправый пророссийский кандидат Келлин Джорджеску, что повлекло за собой обвинение во вмешательстве Кремля и отмену голосования.

Трейнор отметил журналистам в Бухаресте, что прошлогоднее решение Верховного суда Румынии об отмене результатов выборов содержало доказательства, свидетельствовавшие об иностранном вмешательстве.

Ранее американская администрация выступала против этого решения румынских властей и поддерживала Джорджеску: во время речи на Мюнхенской конференции вице-президент Джей Ди Венс критиковал отмену результатов голосования и отрицал российское влияние на выборы.