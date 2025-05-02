США надіслали топпосадовця для моніторингу виборів у Румунії

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Адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала високопоставленого посадовця до Румунії для спостереження за суперечливими президентськими виборами, що мають відбутися у неділю, 4 травня. Про це повідомив румунський уряд, передає агенція Bloomberg.

Заступник голови Федеральної виборчої комісії США (FEC) Джеймс Трейнор прибув до Румунії та зустрінеться з прем'єр-міністром країни Марчелем Чолаку 3 травня у межах місії зі спостереження за виборами.

Цей візит не є безпрецедентним, оскільки комісари FEC уже їздили за кордон для спостереження за виборами в інших країнах. Також чиновників запрошували для консультацій з іноземними урядами щодо демократичних процесів.

Румунія проведе повторні президентські вибори після того, як минулого року перемогу у першому турі здобув ультраправий проросійський кандидат Келлін Джорджеску, що спричинило звинувачення у втручанні Кремля та скасування голосування.

Трейнор зазначив журналістам у Бухаресті, що минулорічне рішення Верховного суду Румунії про скасування результатів виборів містило докази, які свідчили про іноземне втручання.

Раніше американська адміністрація виступала проти цього рішення румунської влади й підтримувала Джорджеску: під час промови на Мюнхенській конференції віцепрезидент Джей Ді Венс критикував скасування результатів голосування та заперечував російський вплив на вибори.