США надіслали топпосадовця для моніторингу виборів у Румунії
Адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала високопоставленого посадовця до Румунії для спостереження за суперечливими президентськими виборами, що мають відбутися у неділю, 4 травня. Про це повідомив румунський уряд, передає агенція Bloomberg.
Заступник голови Федеральної виборчої комісії США (FEC) Джеймс Трейнор прибув до Румунії та зустрінеться з прем'єр-міністром країни Марчелем Чолаку 3 травня у межах місії зі спостереження за виборами.
Цей візит не є безпрецедентним, оскільки комісари FEC уже їздили за кордон для спостереження за виборами в інших країнах. Також чиновників запрошували для консультацій з іноземними урядами щодо демократичних процесів.
Румунія проведе повторні президентські вибори після того, як минулого року перемогу у першому турі здобув ультраправий проросійський кандидат Келлін Джорджеску, що спричинило звинувачення у втручанні Кремля та скасування голосування.
Трейнор зазначив журналістам у Бухаресті, що минулорічне рішення Верховного суду Румунії про скасування результатів виборів містило докази, які свідчили про іноземне втручання.
Раніше американська адміністрація виступала проти цього рішення румунської влади й підтримувала Джорджеску: під час промови на Мюнхенській конференції віцепрезидент Джей Ді Венс критикував скасування результатів голосування та заперечував російський вплив на вибори.
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах.
- 2 травня ультраправий кандидат Сіміон, який є фаворитом на посаду президента Румунії, заявив, що Росія "не є серйозною загрозою для НАТО".