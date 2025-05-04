Лидер румынских выборов обещает вернуть пророссийского Джорджеску к власти

Келин Джорджеску и Джордже Симион (Фото: Robert Ghement / EPA)

Лидер президентской гонки в Румынии Джордже Симион заявил, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост своему пророссийскому соратнику Келину Джорджеску, которому запретили участвовать в этих выборах. Слова Симиона передает агентство Reuters.

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"Есть несколько путей, с помощью которых, если румынский народ захочет, Джорджеску может оказаться в руководстве [государства], и мы это используем", – заявил политик.

По словам Симиона, для этого "мы можем сформировать большинство и назначить его [Джорджеску] премьер-министром", также среди вариантов есть проведение досрочных парламентских выборов или референдума.

Выборы в Румынии В первом туре побеждает ультраправый кандидат Симион с около 40% голосов. Он выступает против предоставления военной помощи Украине, критикует руководство Евросоюза, отрицает угрозу России для НАТО и поддерживает Трампа. За второе место борются кандидат правящей коалиции Антонеску и мэр Бухареста Дан, имеющие проукраинскую позицию.

В Румынии президент выдвигает кандидатуру премьера, но решение о его назначении принимает парламент. Глава государства не может законно вмешиваться в попытки сформировать правящее парламентское большинство.

Также Reuters называет маловероятным вариант с досрочным голосованием.

Последние парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря 2024 года. На них партия Симиона "Альянс за объединение Румын" и две другие праворадикальные силы получили около 35% и не вошли в состав правящей коалиции.

Тем не менее, пишет медиа, перспектива формирования правительства во главе с Джорджеску может обеспокоить инвесторов, поскольку радикальный политик неоднократно заявлял, что выступает за национализацию и преференции для румынских компаний.