Лидер румынских выборов обещает вернуть пророссийского Джорджеску к власти
Лидер президентской гонки в Румынии Джордже Симион заявил, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост своему пророссийскому соратнику Келину Джорджеску, которому запретили участвовать в этих выборах. Слова Симиона передает агентство Reuters.
"Есть несколько путей, с помощью которых, если румынский народ захочет, Джорджеску может оказаться в руководстве [государства], и мы это используем", – заявил политик.
По словам Симиона, для этого "мы можем сформировать большинство и назначить его [Джорджеску] премьер-министром", также среди вариантов есть проведение досрочных парламентских выборов или референдума.
В первом туре побеждает ультраправый кандидат Симион с около 40% голосов. Он выступает против предоставления военной помощи Украине, критикует руководство Евросоюза, отрицает угрозу России для НАТО и поддерживает Трампа. За второе место борются кандидат правящей коалиции Антонеску и мэр Бухареста Дан, имеющие проукраинскую позицию.
В Румынии президент выдвигает кандидатуру премьера, но решение о его назначении принимает парламент. Глава государства не может законно вмешиваться в попытки сформировать правящее парламентское большинство.
Также Reuters называет маловероятным вариант с досрочным голосованием.
Последние парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря 2024 года. На них партия Симиона "Альянс за объединение Румын" и две другие праворадикальные силы получили около 35% и не вошли в состав правящей коалиции.
Тем не менее, пишет медиа, перспектива формирования правительства во главе с Джорджеску может обеспокоить инвесторов, поскольку радикальный политик неоднократно заявлял, что выступает за национализацию и преференции для румынских компаний.
- Джорджеску имеет выразительную антиукраинскую позицию и неоднократно делал соответствующие заявления.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторным голосованием.
- 9 марта ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах.
- 2 мая администрация президента США Трампа направила высокопоставленного чиновника в Румынию для наблюдения за противоречивыми президентскими выборами.