Во второй тур выборов президента Румынии вышел проукраинский Дан

Никусор Дан (Фото: BOGDAN CRISTEL/EPA)

В Румынии закончился подсчет голосов в первом туре голосования на выборах президента, по результатам которого во второй тур выходят кандидат от ультраправого "Альянса за Союз румынов" Джордж Симион и независимый кандидат Никушор Дан. Такие данные опубликовал веб-сайт Preșența.roaep.ro, сообщающий результаты выборов в режиме реального времени.

Согласно подсчету 100% протоколов, Симион получил 40,96% голосов (за него проголосовали 3 862 404 избирателей), Дан – 20,99% (1 979 711 избирателей).

Третий результат получил кандидат от действующей власти Джордж Антонеску с 20,07% (1 892 925 избирателей).

Дан – действующий мэр Бухареста, который занял этот пост в 2020 году. У Дана прозападная позиция, он поддерживает Украину в российско-украинской войне.

Второй тур выборов запланирован на 18 мая.