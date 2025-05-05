Во второй тур выборов президента Румынии вышел проукраинский Дан
В Румынии закончился подсчет голосов в первом туре голосования на выборах президента, по результатам которого во второй тур выходят кандидат от ультраправого "Альянса за Союз румынов" Джордж Симион и независимый кандидат Никушор Дан. Такие данные опубликовал веб-сайт Preșența.roaep.ro, сообщающий результаты выборов в режиме реального времени.
Согласно подсчету 100% протоколов, Симион получил 40,96% голосов (за него проголосовали 3 862 404 избирателей), Дан – 20,99% (1 979 711 избирателей).
Третий результат получил кандидат от действующей власти Джордж Антонеску с 20,07% (1 892 925 избирателей).
Дан – действующий мэр Бухареста, который занял этот пост в 2020 году. У Дана прозападная позиция, он поддерживает Украину в российско-украинской войне.
Второй тур выборов запланирован на 18 мая.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов отменили и назначили повторное голосование.
- 9 марта ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Джорджеску и Симион являются политическими союзниками.
- 4 мая в день выборов Симион заявил, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост пророссийскому соратнику Джорджеску.