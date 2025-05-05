Прем'єр Румунії пропонує своїй партії вийти з коаліції після провалу на виборах

Марчел Чолаку визнав, що коаліція не змогла провести свого кандидата до другого туру виборів президента

Марчел Чолаку (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що запропонує своїй Соціал-демократичній партії (PSD) розглянути можливість виходу з керівної коаліції після поганих результатів на виборах президента. Його цитує Digi24.

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Чолаку визнав, що коаліція не змогла провести свого кандидата Кріна Антонеску до другого туру президентських виборів, і заявив про намір запропонувати партії вийти зі складу уряду.

"Якщо мої колеги проголосують за вихід з коаліції, я, як прем'єр-міністр коаліції, звичайно, подам у відставку. Сьогодні ж, тимчасовому президенту Румунії", – підсумував він.

Раніше Digi24 писало, що Чолаку може оголосити про відставку 5 травня, під час засідання коаліції.