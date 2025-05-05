Прем'єр Румунії пропонує своїй партії вийти з коаліції після провалу на виборах
Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що запропонує своїй Соціал-демократичній партії (PSD) розглянути можливість виходу з керівної коаліції після поганих результатів на виборах президента. Його цитує Digi24.
Чолаку визнав, що коаліція не змогла провести свого кандидата Кріна Антонеску до другого туру президентських виборів, і заявив про намір запропонувати партії вийти зі складу уряду.
"Якщо мої колеги проголосують за вихід з коаліції, я, як прем'єр-міністр коаліції, звичайно, подам у відставку. Сьогодні ж, тимчасовому президенту Румунії", – підсумував він.
Раніше Digi24 писало, що Чолаку може оголосити про відставку 5 травня, під час засідання коаліції.
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня 2025-го ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Джорджеску та Сіміон є політичними союзниками.
- 5 травня закінчився підрахунок голосів у першому турі президентських виборів, за результатами якого у другий тур виходять Сіміон та незалежний кандидат Нікушор Дан. Другий тур виборів заплановано на 18 травня.