Російські хакери, які дошкуляли Україні, взяли відповідальність за кібератаку в Румунії

У день виборів президента було атаковано декілька державних сайтів

Ілюстративне фото: Depositphotos

Проросійське хакерське угрупування NoName057(16) взяло на себе відповідальність за кібератаку на офіційні вебсайти румунських державних установ у день голосування у першому турі президентських виборів 4 травня. Про це повідомляє Techrider.ro.

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Хакери заявили у своєму Telegram-каналі, що їм вдалося "надіслати DDoS-сюрпризи" на вебсайт Міністерства внутрішніх справ, а також на вебсайт Міністерства юстиції Румунії.

За даними румунського Національного управління кібербезпеки, окрім сайтів міністерств, постраждали ще сім сайтів держустанов і кандидатів у президенти, зокрема офіційний вебсайт кандидата від урядової коаліції Кріна Антонеску.

Зранку 4 травня ресурси були недоступними для користувачів.

NoName057(16) – проросійське хакерське угруповання, відоме серією кібератак, спрямованих на урядові вебсайти, медіа та приватні компанії в Україні, Сполучених Штатах та кількох європейських країнах.

Група діє як вільна мережа цифрових активістів, метою яких є привернення уваги та поширення прокремлівського порядку денного на західному просторі.

NoName057(16) стало відомим навесні 2022 року, коли взяло на себе відповідальність за серію DDoS-атак на українські медіа, зокрема LIGA.net