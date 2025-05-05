Российские хакеры, донимавшие Украину, взяли ответственность за кибератаку в Румынии
Пророссийская хакерская группировка NoName057(16) взяла на себя ответственность за кибератаку на официальные веб-сайты румынских государственных учреждений в день голосования в первом туре президентских выборов 4 мая. Об этом сообщает Techrider.ro.
Хакеры заявили в своем Telegram-канале, что им удалось "отправить DDoS-сюрпризы" на веб-сайт Министерства внутренних дел, а также на веб-сайт Министерства юстиции Румынии.
По данным румынского Национального управления кибербезопасности, помимо сайтов министерств, пострадали еще семь сайтов госучреждений и кандидатов в президенты, в том числе официальный веб-сайт кандидата от правительственной коалиции Крина Антонеску.
Утром 4 мая ресурсы были недоступны пользователям.
NoName057(16) – пророссийская хакерская группировка, известная серией кибератак, направленных на правительственные веб-сайты, медиа и частные компании в Украине, Соединенных Штатах и нескольких европейских странах.
Группа действует как свободная сеть цифровых активистов, цель которых является привлечение внимания и распространение прокремлевской повестки дня на западном пространстве.
NoName057(16) стала известной весной 2022 года, когда взяла на себя ответственность за серию DDoS-атак на украинские медиа, в частности LIGA.net
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