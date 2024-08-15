Российские хакеры хотели сломать электронную почту бывшего посла США в Украине – Bloomberg

Хакерская группа Cold River выдавала себя за другого бывшего посла США, чтобы получить доверие Пайфера

Хакерская атака. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские хакеры, которые могут быть связаны с Федеральной службой безопасности страны-агрессора, пытались взломать электронную почту бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, использовав методы социальной инженерии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчеты общественных организаций Access Now и Citizen Lab.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По данным организаций, эта атака была частью более широкой кампании, которая была направлена на бывших чиновников, академиков и оппозиционных российских деятелей.

Они рассказали, что хакерская группа Cold River выдавала себя за другого бывшего посла США, чтобы получить доверие Пайфера и заставить его ввести свои данные на поддельном веб-сайте.

Пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам получить доступ к электронной почте Пайфера, акцентировали в отчетах.

Эксперты отметили, что такие атаки могут иметь серьезные последствия для жертв в России, в том числе возможность физического вреда или заключения.

Хотя хакеры совершенствуют свои методы и продолжают избегать обнаружения, их действия остаются под пристальным вниманием западных правительств и организаций по кибербезопасности, отметили в отчете.

В июне Швейцария фиксировала увеличение количества кибератак и дезинформации в преддверии Глобального саммита мира.

В тот же месяц сайт испанской компании Santa Barbara Systems, которая является подразделением немецкой General Dynamics и занимается ремонтом танков Leopard перед их поставкой в Украину, испытал кибератаки со стороны пророссийских хакеров из группировки NoName.

Читайте также: "Интернет-апокалипсис": цифровая инфраструктура России "сыплется" после киберудара ГУР – источник