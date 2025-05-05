Премьер Румынии предлагает своей партии выйти из коалиции после провала на выборах

Марчел Чолаку признал, что коалиция не смогла провести своего кандидата во второй тур выборов президента

Марчел Чолаку (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что предложит своей Социал-демократической партии (PSD) рассмотреть возможность выхода из руководящей коалиции после плохих результатов на выборах президента. Его цитирует Digi24.

Чолаку признал, что коалиция не смогла провести своего кандидата Крина Антонеску во второй тур президентских выборов, и заявил о намерении предложить партии выйти из состава правительства.

"Если мои коллеги проголосуют за выход из коалиции, я как премьер-министр коалиции, конечно, подам в отставку. Сегодня же, временному президенту Румынии", – подытожил он.

Ранее Digi24 писало, что Чолаку может объявить об отставке 5 мая, во время заседания коалиции.