Премьер Румынии предлагает своей партии выйти из коалиции после провала на выборах
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что предложит своей Социал-демократической партии (PSD) рассмотреть возможность выхода из руководящей коалиции после плохих результатов на выборах президента. Его цитирует Digi24.
Чолаку признал, что коалиция не смогла провести своего кандидата Крина Антонеску во второй тур президентских выборов, и заявил о намерении предложить партии выйти из состава правительства.
"Если мои коллеги проголосуют за выход из коалиции, я как премьер-министр коалиции, конечно, подам в отставку. Сегодня же, временному президенту Румынии", – подытожил он.
Ранее Digi24 писало, что Чолаку может объявить об отставке 5 мая, во время заседания коалиции.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторным голосованием.
- 9 марта 2025 года ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Джорджеску и Симион являются политическими союзниками.
- 5 мая завершился подсчет голосов в первом туре президентских выборов, по результатам которого во второй тур выходят Симион и независимый кандидат Никушор Дан. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.