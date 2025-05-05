Премьер Румынии думает объявить об отставке после провальных выборов – Digi24

Марчел Чолаку (Фото: ЕРА / Robert Ghement)

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку может объявить об отставке после того, как кандидат от коалиции показал плохой результат на президентских выборах. Об этом пишет Digi24 со ссылкой на проинформированных собеседников.

По данным источников, Чолаку может выступить с заявлением об отставке сегодня, 5 мая, во время заседания коалиции.

В политических кругах социал-демократов растет напряжение: недовольство вызывает то, что Крин Антонеску, кандидат от коалиции, не смог выйти во второй тур, отмечает издание.

Чолаку, который сам баллотировался на президентских выборах 2024 года от Социал-демократической партии, также потерпел поражение, не попав во второй тур. По мнению Digi24, это стало серьезным ударом как по его личным политическим позициям, так и по авторитету всей руководящей партии.