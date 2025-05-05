Премьер Румынии думает объявить об отставке после провальных выборов – Digi24
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку может объявить об отставке после того, как кандидат от коалиции показал плохой результат на президентских выборах. Об этом пишет Digi24 со ссылкой на проинформированных собеседников.
По данным источников, Чолаку может выступить с заявлением об отставке сегодня, 5 мая, во время заседания коалиции.
В политических кругах социал-демократов растет напряжение: недовольство вызывает то, что Крин Антонеску, кандидат от коалиции, не смог выйти во второй тур, отмечает издание.
Чолаку, который сам баллотировался на президентских выборах 2024 года от Социал-демократической партии, также потерпел поражение, не попав во второй тур. По мнению Digi24, это стало серьезным ударом как по его личным политическим позициям, так и по авторитету всей руководящей партии.
- В ноябре 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторные голосования.
- 9 марта 2025 года ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах.
- 5 мая закончился подсчет голосов в первом туре президентских выборов, по результатам которого во второй тур выходят Симион и независимый кандидат Никушор Дан.