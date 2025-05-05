Прем'єр Румунії думає оголосити про відставку після провальних виборів – Digi24

Марчел Чолаку може оголосити про відставку 5 травня під час засідання коаліції, кажуть джерела Digi24

Марчел Чолаку (Фото: ЕРА / Robert Ghement)

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку може оголосити про відставку після того, як кандидат від коаліції показав поганий результат на президентських виборах. Про це пише Digi24 з посиланням на проінформованих співрозмовників.

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За даними джерел видання, Чолаку може виступити із заявою про відставку сьогодні, 5 травня, під час засідання коаліції.

У політичних колах соціал-демократів зростає напруга: невдоволення викликає те, що Крін Антонеску, кандидат від коаліції, не зміг вийти до другого туру, зазначає видання. Всередині партії дедалі гучніше звучать вимоги про зміну керівництва та скликання надзвичайного з’їзду для здійснення глибоких реформ.

Чолаку, який сам балотувався на президентських виборах 2024 року від Соціал-демократичної партії, також зазнав поразки, не потрапивши до другого туру. На думку Digi24, це стало серйозним ударом як по його особистих політичних позиціях, так і по авторитету всієї керівної партії.